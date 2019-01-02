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Как выбрать пиротехнику: советуют эксперты Роспотребнадзора

Общество

Хранить новогодний «арсенал» следует вдали от детей и отопительных приборов, место хранения должно быть по возможности теплым и сухим

Как выбрать пиротехнику: советуют эксперты Роспотребнадзора
Дарья Драй © ИА REGNUM
Новогодний фейерверк

Москва, 2 января 2019, 09:56 — REGNUM  Специалисты Роспотребнадзора составили рекомендации по выбору новогодних праздничных фейерверков и хлопушек. Полный перечень советов опубликован на сайте ведомства.

Для того, чтобы новогодние фейерверки доставили только радость, специалисты советуют не покупать пиротехнику в несанкционированных пунктах продаж.

При покупке следует убедиться в том, что упаковка изделий не повреждена, из нее не высыпается пиротехнический состав, а срок годности не подходит к окончанию. Также следует проверить наличие на упаковке сертификационного знака и единого знака обращения на рынке Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Кроме того, все пиротехнические изделия должны иметь инструкцию на русском языке и обозначение класса опасности — от I до III. Хранить новогодний «арсенал» следует вдали от детей и отопительных приборов, место хранения пиротехники должно быть по возможности теплым и сухим. Эксперты напоминают, что для пиротехники I класса опасности радиус опасной зоны составляет полметра, для II — пять метров, для III — 30 метров.

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