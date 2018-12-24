Аэропорт «Воронеж» не принимал самолеты из-за тумана

Воронеж, , 09:58 — REGNUM Международный аэропорт «Воронеж» в течение нескольких часов ночью 24 декабря не принимал пассажирские рейсы, сообщает ИА REGNUM.

Судя по онлайн-табло, 24 декабря несколько рейсов были задержаны: так, рейс из Санкт-Петербурга, который должен был приземлиться в Воронеже в 00:05, совершил посадку только в 09:24. Задержан и самолет из Москвы, который должен был приземлиться в Воронеже в 01:10 — фактически он произвел посадку в 5:15. Отменены рейсы из Стамбула и в Стамбул. Задержаны также вылеты самолетов в Санкт-Петербург и в Москву.

Накануне, 23 декабря, из-за сильного потепления на Воронеж опустился густой туман. 24−25 декабря в городе прогнозируются обильные осадки.