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Аэропорт «Воронеж» не принимал самолеты из-за тумана

Общество

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Аэропорт «Воронеж» не принимал самолеты из-за тумана
jarmoluk
Туман

Воронеж, 24 декабря 2018, 09:58 — REGNUM  Международный аэропорт «Воронеж» в течение нескольких часов ночью 24 декабря не принимал пассажирские рейсы, сообщает ИА REGNUM.

Судя по онлайн-табло, 24 декабря несколько рейсов были задержаны: так, рейс из Санкт-Петербурга, который должен был приземлиться в Воронеже в 00:05, совершил посадку только в 09:24. Задержан и самолет из Москвы, который должен был приземлиться в Воронеже в 01:10 — фактически он произвел посадку в 5:15. Отменены рейсы из Стамбула и в Стамбул. Задержаны также вылеты самолетов в Санкт-Петербург и в Москву.

Накануне, 23 декабря, из-за сильного потепления на Воронеж опустился густой туман. 24−25 декабря в городе прогнозируются обильные осадки.

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