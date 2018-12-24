Экологи призвали москвичей не пускать новогодние салюты вблизи лесопарков

Москва, , 09:56 — REGNUM Московский департамент природопользования и охраны окружающей среды предостерёг жителей и гостей столицы от запуска салютов и фейерверков в новогодние праздники на охраняемых природных территориях и вблизи них.

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В ведомстве пояснили, что подобные действия квалифицируются как умышленное причинение беспокойства животному миру.

«Поэтому на таких объектах мы говорим категорическое «нет» пиротехнике», — приводит РАИ Новости слова представителям департамента.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Москве фейерверки и салюты в новогоднюю ночь пройдут на 30 различных площадках. Для запуска бытовой пиротехники в столице будет действовать более 90 специально оборудованных площадок. Безопасность в местах проведения новогодних мероприятий в городе будут обеспечивать более 500 сотрудников МЧС и около 700 добровольцев, добавил Бобров.

Напомним, 1 января 2018 года через час после полуночи в 19 столичных парках было запущено свыше 100 тысяч фейерверков.

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