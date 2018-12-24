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В Казахстане предложили отменить штраф за позднюю регистрацию недвижимости

Общество

Административная ответственность принуждала жителей страны к регистрации своих прав на недвижимость

Астана, 24 декабря 2018, 09:53 — REGNUM  Министр юстиции Казахстана Марат Бекетаев предложил отменить административную ответственность за нарушение срока регистрации прав на недвижимость, сообщает 24 декабря агентство «Казинформ».

Министр выступил на правительственном часе в Мажилисе парламента Казахстана. Он напомнил, что административная ответственность за позднюю регистрацию была введена в 2007 году с целью принуждения граждан к регистрации своих прав на недвижимость. В настоящее время за нарушение сроков регистрации предусмотрен штраф.

Бекетаев добавил, что в последние годы наблюдается незначительное количеств административных дел по данному правонарушению.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 декабря депутаты Мажилиса парламента Казахстана предложили открыть свободный доступ к государственной базе данных «Регистр недвижимости».

Читайте ранее в этом сюжете: Регистр недвижимости в Казахстане планируют сделать открытым

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