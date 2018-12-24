Диалог с Константинополем возможен, но истина дороже — представитель РПЦ

Москва, , 09:41 — REGNUM Русская православная церковь готова к диалогу с Константинопольским патриархатом по поводу ситуации на Украине, если это не предполагает отказа от истины, заявил глава синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда, сообщило 24 декабря издание RT.

«Мы готовы говорить, но для этого Константинополь должен войти в этот диалог. А сейчас у нас получается пространство непересекающихся монологов. Мы готовы, но мяч не на нашей стороне. Нам нужен какой-то адекватный ответ», — рассказал он.

Легойда заявил, что в РПЦ не считают отношения с Константинопольским патриархатом безвозвратно испорченными, однако «диалог не может означать отказа от истины», — подчеркнул он.

Напомним, 15 октября 2018 года синод Русской православной церкви, собранный в Минске, принял решение разорвать евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом из-за его незаконного вмешательства в церковную жизнь на Украине.

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