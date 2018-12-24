Пострадавших от взрыва в Северной Осетии доставили самолетом в Москву

Владикавказ, , 09:30 — REGNUM Двоих пострадавших при взрыве в селе Октябрьское в Северной Осетии переправили в Москву самолетом МЧС РФ. Получивших тяжелые травмы во время пожара 27-летнюю женщину и ее дочь 2018 года рождения будут лечить в Национальном медицинском исследовательском центре хирургии имени Вишневского и детской городской клинической больнице имени Сперанского. Об этом ИА REGNUM 24 декабря сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

Напомним, взрыв в двухэтажном восьмиквартирном доме в селе Октябрьское произошел днем 20 декабря. При пожаре, возникшем в результате взрыва, пострадали пятеро человек, в том числе ребенок 12 лет и младенец.

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В минздраве РСО-Алании сообщили, что состояние людей оценивается как средней степени тяжести. Позже было уточнено, что двое пострадавших — мать и ребенок — нахъодятся в тяжелом состоянии. Женщина находилась в реанимации и была подключена к аппарату искусственной вентиляции лёгких.

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