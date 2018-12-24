Братья-близнецы из Татарии добились призыва в армию вне очереди

Казань, , 09:28 — REGNUM Двое жителей Татарии братья-близнецы Анатолий и Николай Давыдовы добились от военного комиссариата призыва на военную службу вне очереди. Об этом сообщает пресс-служба Центрального военного округа.

Молодые люди настолько хотели служить, что прибыли в военкомат до получения приглашения по повестке.

«После прохождения всех этапов комиссии братья Давыдовы были определены в одну из закрытых воинских частей на юге России. Причем новобранцам была дана возможность выбора места службы», — подчеркнули в пресс-службе.

К месту службы братья были отправлены в последние дни осенней призывной кампании. Согласно очереди они были бы призваны только весной 2019 года.

«Cчитается позором, если ты не отдал долг Родине. Каждый уважающий себя мужчина должен пройти через этот путь», — цитирует пресс-служба одного из новобранцев.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, число лиц, уклоняющихся от призыва на службу в армии, в России за два года сократилось более чем на 53%, говорил на старте осенней призывной кампании начальник главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ Евгений Бурдинский.

По его словам, количество желающих пройти службу в армии в последние годы растет. В предстоящий осенний призыв ожидалось увеличение числа молодых людей, которые ранее не были призваны на службу по состоянию здоровья, но желают пройти повторное медосвидетельствование в соответствии с новой нормой законодательства.

В Татарии в октябре-декабре на призывные комиссии приглашались около 18 тыс. человек, из них около 3 тыс. человек были направлены на службу.