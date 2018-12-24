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Московская канатная дорога стала платной

Общество

В Москве завершился период бесплатного пользования услугами Московской канатной дороги

Московская канатная дорога стала платной
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Канатная дорога

Москва, 24 декабря 2018, 09:25 — REGNUM  В Москве завершился период бесплатного пользования услугами Московской канатной дороги, сообщили в пресс-службе МКД.

С 24 декабря стоимость поездки в одну сторону составит 400 рублей, туда-обратно— 700 рублей. В выходные цена подрастает до 500 и 800 рублей соответственно.

Дорога работает ежедневно с 12:00 до 20:00.

Как сообщало ИА REGNUM, торжественное открытие канатной дороги состоялось 26 ноября.27 ноября на неё пустили всех желающих.28 ноября работу объекта остановили в связи с хакерской атакой. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, прокомментировавшего случившееся, мы «живём в век киберугроз».

Позднее канатку закрыли ещё на несколько дней из-за технической проверки.

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