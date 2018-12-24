В Казахстане предложили бороться с мошенничеством с помощью блокчейна

Астана, , 09:25 — REGNUM Депутаты Мажилиса парламента Казахстана предложили бороться с мошенничеством в сфере недвижимости с помощью технологий блокчейна, сообщает 24 декабря агентство «Казинформ».

Заместитель председателя Мажилиса парламента Казахстана напомнил, что с помощью блокчейна с мошенничеством борются в Индии, а внедрить данную систему планируют в Швеции и на Украине.

Напомним, 10 декабря министр информации и коммуникации Казахстана Даурен Абаев заявил, что внедрение технологий блокчейна в сфере недвижимости повысит прозрачность всего рынка недвижимости. Ведомство планирует внедрять данные технологии с помощью пилотных проектов.

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