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В Казахстане предложили бороться с мошенничеством с помощью блокчейна

Общество

С помощью блокчейна с мошенничеством борются в Индии

Астана, 24 декабря 2018, 09:25 — REGNUM  Депутаты Мажилиса парламента Казахстана предложили бороться с мошенничеством в сфере недвижимости с помощью технологий блокчейна, сообщает 24 декабря агентство «Казинформ».

Заместитель председателя Мажилиса парламента Казахстана напомнил, что с помощью блокчейна с мошенничеством борются в Индии, а внедрить данную систему планируют в Швеции и на Украине.

Напомним, 10 декабря министр информации и коммуникации Казахстана Даурен Абаев заявил, что внедрение технологий блокчейна в сфере недвижимости повысит прозрачность всего рынка недвижимости. Ведомство планирует внедрять данные технологии с помощью пилотных проектов.

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