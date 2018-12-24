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Кубинский лидер поздравил с днем рождения выжившую при крушении Boeing

Общество

Единственная оставшаяся в живых отметила свое 20-летие 23 декабря

Гавана, 24 декабря 2018, 09:22 — REGNUM  Кубинский лидер Мигель Диас-Канель поздравил с 20-летием Майлен Диас — единственную выжившую пассажирку самолета Boeing 737−200, разбившегося в мае в Гаване, сообщает агентство Prensa Latina 23 декабря.

«Вся Куба празднует вместе с тобой. С любовью и признательностью мы желаем тебе счастливого дня», — написал Диас-Канель в Twitter.

За выздоровлением девушки следит вся страна. Неделю назад Майлен Диас впервые самостоятельно опубликовала сообщение в социальной сети Facebook, поблагодарив всех врачей, которые боролись за ее жизнь. В тот же день ее сестра продемонстрировала первые фотографии после авиакатастрофы.

Первые несколько месяцев девушка общалась с бригадой медиков при помощи азбуки, по которой водили указкой. Из-за попадания инфекции в раны ей пришлось ампутировать левую ногу до колена.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 мая Boeing 737−200 рухнул спустя несколько минут после взлета из аэропорта Гаваны. Из 113 находившихся на борту трое были доставлены в больницу живыми, однако две женщины вскоре скончались.

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