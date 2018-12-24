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Регистр недвижимости в Казахстане планируют сделать открытым

Общество

Ограничение доступа в правовой кадастр усложняет работу заинтересованных лиц

Регистр недвижимости в Казахстане планируют сделать открытым
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Недвижимость

Астана, 24 декабря 2018, 09:08 — REGNUM  Депутаты Мажилиса парламента Казахстана предложили открыть свободный доступ к государственной базе данных «Регистр недвижимости», сообщает 24 декабря агентство «Казинформ».

Заместитель председателя Мажилиса парламента Казахстана Владимир Божко отметил, что ограничение доступа в правовой кадастр усложняет работу банков, риелторов, строительных компаний и граждан при покупке недвижимости.

Божко напомнил, что в России можно беспрепятственно получать сведения из регистра недвижимости. Международные эксперты рекомендовали Казахстану внедрить именно такой подход к открытости регистра.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 ноября бывший заместитель министра юстиции Грузии Джаба Эбаноидзе заявил, что Минюст Казахстана и Всемирный банк реализуют проект по усовершенствованию системы регистрации прав на недвижимое имущество.

Читайте ранее в этом сюжете: В Казахстане планируют усовершенствовать систему регистрации недвижимости

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