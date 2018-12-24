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В мэрии Екатеринбурга разберутся в инциденте с угрозами инвалиду в автобусе

Общество

Директор компании, обслуживающей маршрут №27, вызван в администрацию города

В мэрии Екатеринбурга разберутся в инциденте с угрозами инвалиду в автобусе
maria-anne
Инвалидная коляска

Екатеринбург, 24 декабря 2018, 09:09 — REGNUM  В Екатеринбурге профильным службам администрации города поручено разобраться в инциденте, который произошёл в автобусе с инвалидом по зрению. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе мэрии.

Также директор компании «Город», обслуживающей маршрут №27, в автобусе которого произошёл инцидент, вызван на заседание административной комиссии. Оно состоится во вторник 25 декабря.

Как сообщало ИА REGNUM, инцидент произошёл 20 декабря. В тот день кондуктор автобуса маршрута № 27 незаконно потребовала от инвалида по зрению оплатить проезд в транспорте его собаки-поводыря. Гражданин указал кондуктору на то, что, согласно действующему законодательству, проезд собаки оплачивать не нужно, на что в ответ услышал оскорбления в свой адрес.

Инцидент также попал в поле зрения надзорных органов. Проводится проверка, в ходе которой будет установлена достоверность ранее опубликованных в СМИ фактов, и по её итогам будут приняты меры прокурорского реагирования.

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