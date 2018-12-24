Советника премьер-министра Дагестана посмертно наградили за заслуги

Махачкала, , 09:04 — REGNUM Орден «За заслуги перед Республикой Дагестан» посмертно присвоен Андрею Афонину — советнику председателя правительства региона Артема Здунова. Соответствующий указ 22 декабря подписал глава субъекта Владимир Васильев. Награда была вручена супруге покойного. Орден присвоен Афонину, согласно приказу, «за значительный вклад в развитие экономики Дагестана», сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации республики.

Накануне, 23 декабря, в городе Казани состоялась церемонии прощания с советником, в которой приняла участие делегация Дагестана во главе с Артёмом Здуновым. Выступая перед родными и друзьями покойного, премьер отметил:

«Андрей Геннадьевич был очень открытым человеком. Мы с ним были друзьями и соратниками. Для нас он был старостой. Он прекрасно знал экономику. Мы жили с ним вместе, и он был открытым человеком для всех. Говорят, доброе сердце не болит, но оно переживает».

Однако не все жители Дагестана с пониманием отнеслись к решению о присвоении ордена. В комментариях под публикацией Артема Здунова в социальной сети пользователи стали высказывать сомнения в том, что Афонин за неполный год работы в регионе успел заслужить данную награду. В итоге премьеру даже пришлось закрыть комментарии к публикации.

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Напомним, 47-летний Андрей Афонин был найден мёртвым утром 21 декабря в Махачкале, в гостиничном номере. По предварительным данным, чиновник погиб во сне от сердечного приступа. Следственный комитет республики провёл работу по установлению причин и обстоятельств смерти и назначил судебные экспертизы, однако их результаты пока не известны.

Как сообщало ИА REGNUM, Андрей Афонин является уроженцем Татарии. В разные годы он занимал должности старшего экономиста АО «Татсоцбанк», замдиректора филиала банка «Заречье» и гендиректора Фонда поддержки предпринимательства РТ. Пост советника председателя правительства Дагестана он занял в феврале 2018 года.

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