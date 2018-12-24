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Экс-журналист Spiegel уличен в присвоении пожертвований для сирот

Общество

Аферист рассылал электронные письма с предложением помочь в благом деле, однако куда именно девались собранные средства, в редакции Spiegel не знают

Экс-журналист Spiegel уличен в присвоении пожертвований для сирот
Иероним Босх. Фокусник

Берлин, 24 декабря 2018, 08:49 — REGNUM  Немецкое издание Der Spiegel намерено обратиться в прокуратуру в связи с тем, что его бывший корреспондент Клаас Релоциус присваивал пожертвования, предназначавшиеся для турецких детей-сирот. Об этом сообщается на сайте журнала.

Отмечается, что ранее уличенный в написании фальсифицированных статей журналист собирал деньги на помощь детям, причем пожертвования переводились на его личный счет. Афера вскрылась, когда в редакцию журнала написали об этом читатели.

Оказалось, Релоциус рассылал электронные письма с предложением помочь в благом деле, однако куда именно девались собранные средства, в редакции не знают. Теперь мошенником и фальсификатором будут заниматься следователи прокуратуры.

Напомним, ранее стало известно, что журналист Клаас Релоциус был вынужден уволиться из Spiegel после того, как выяснилось, что в своих статьях он выдумывал факты и приукрашивал действительность различными «фейковыми» деталями. Всего аферист написал для Spiegel около 60 статей, и в четверти из них были обнаружены признаки фальсификаций.

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