В погранслужбе Украины отчитались о количестве задержанных нелегалов

Киев, , 08:48 — REGNUM В 2018 году сотрудники государственной пограничной службы Украины (ГПСУ) задержали на треть больше нелегальных мигрантов, чем годом ранее, заявил руководитель ГПСУ Пётр Цигикал, сообщила 22 декабря пресс-служба ведомства.

«По сравнению с прошлым годом, число задержанных нелегальных мигрантов увеличилось на 20−30%. Увеличение потоков нелегальной миграции наблюдается через каналы легального въезда в Украину — аэропорты, автомобильные пункты пропуска», — рассказал он.

Всего, по словам чиновника, было задержано около трёх тыс. нелегальных мигрантов.

Иностранцы используют Украину для транзита в Евросоюз. В основном их задерживают на западной границе страны.

«Больше всего среди задержанных нелегалов на «зелёном» участке границы фигурировали граждане Вьетнама, Бангладеш, Шри-Ланки, Турции, Пакистана, Марокко, Ирака, Индии и Молдавии», — отметил Пётр Цигикал.

Напомним, ранее в ГПСУ заявили, что с начала военного положения на Украине в страну не пустили более 1,5 тыс. граждан России.

Въезд на Украину запрещён до конца военного положения всем российским мужчинам в возрасте от 16 до 60 лет.

Читайте также: Более 1,5 тыс. жителей РФ не пропустили на Украину из-за военного положения