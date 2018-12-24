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Министр просвещения РФ назвала норму домашнего задания для школьников

Общество

Нагрузка на школьников регламентирована для каждого класса

Министр просвещения РФ назвала норму домашнего задания для школьников
Абрам Зиновьевич Быков. Девочка за уроками. 1947

Москва, 24 декабря 2018, 08:22 — REGNUM  Максимальное время, которое российские школьники могут тратить на домашние уроки, ограничивается 3,5 часа, об этом заявила министр просвещения РФ Ольга Васильева в интервью «Российской газете».

Министр напомнила, что нагрузка на школьников регламентирована для каждого класса. Так, в первом классе уроки не задают, во втором и третьем школьник не должен тратить на них более полутора часов. В четвертом — пятом классах допускается максимум два часа.

«В шестом — восьмом — 2,5 часа, в девятом — одиннадцатом — до 3,5 часа», — сказала Васильева, добавив, что учителя знакомы с данными цифрами и должны ориентироваться на них.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Ольга Васильева заявила, что в российских школах не хватает учителей. В 2018 году число учеников составило 15 млн 120 тыс. человек, при этом в школах 1,5 млн педагогов. В общей сложности в школах заняты 2,2 млн человек. Министр пояснила, что эта цифра не является достаточной.

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