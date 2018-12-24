Екатеринбуржцы вышли на пикет в защиту Берёзовой рощи, несмотря на мороз

Екатеринбург, , 08:42 — REGNUM В Екатеринбурге выступающие за сохранение зелёных насаждений в парке Берёзовая роща граждане провели массовый пикет на улице Краснолесья. В мероприятии приняли участие более двух десятков человек, пишут местные СМИ.

Как сообщает «Накануне.ru», несмотря на морозную погоду 23 декабря, многие активисты пришли в этот день на мероприятие семьями. Граждане выражают надежду, что по итогам предстоящей экспертизы парк получит новый статус и станет охраняемой зоной.

«Мы обратились в министерство природных ресурсов и экологии (Свердловской области — ИА REGNUM ) с предложением присоединить рощу к Юго-западному лесопарку, надеемся на поддержку в этом вопросе», — сообщили изданию участники мероприятия.

Как сообщало ИА REGNUM, инициативная группа граждан активно выступает против вырубки зелёных насаждений в парке Берёзовая роща в Академическом микрорайоне с весны 2018 года. Согласно планам, в квадрате улиц Вонсовского — Краснолесья — Мехренцева — Чкалова должна появиться жилая зона с многоквартирными домами, досуговыми центрами, детскими садами и школами. Часть горожан выступает против вырубки деревьев ради строительства, которая, по их мнению, идёт бесконтрольно.

Активисты обращались в различные инстанции, требуя признать общественные слушания, на которых утвердили план, незаконными. Также общественники начали сбор подписей жителей Академического микрорайона против вырубки зелёных насаждений.

Помимо этого, граждане неоднократно проводили пикеты и митинги, а также потребовали присвоить парку Берёзовая роща, который на данный момент считается «саморосом», особый статус По мнению активистов, это поможет остановить бесконтрольную вырубку деревьев.

В свою очередь представители застройщика подчёркивают, что все работы ведутся в строгом соответствии с законодательством и утверждёнными городскими властями решениями. Также они намерены передать муниципалитету территории, предназначенные для строительства социальных объектов.

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