Врачи советуют, как избежать похмелья после новогоднего застолья

Москва, , 13:08 — REGNUM Самый простой способ избежать похмелья после застолья в новогодние праздники — это вообще исключить алкоголь, заменив его на газированные и негазированные напитки, в том числе домашнего приготовления. Такой совет дают медики.

Чтобы не испортить радость от наступившего праздника, кандидат медицинских наук, главный врач госпиталя для ветеранов войн №2 департамента здравоохранения столицы Вера Шастина рекомендует до праздничного застолья, 31 декабря, не начинать выпивать с самого утра, провожая старый год.

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«Стоит также хорошо поесть за три-четыре часа до застолья», — приводит РИА Новости слова медика.

При этом уже во время самого праздничного пиршества не следует ограничиваться одними закусками, покушать нужно плотно и с аппетитом.

Ещё один способ избежать головной боли и плохого самочувствия утром 1 января — не мешать алкогольные напитки, так как это вызывает самое сильное алкогольное опьянение. Также в напиток можно добавлять лёд или разбавлять его водой, но не сладкой газировкой.

А вот от поедания жирной пищи и масла пред приемом алкоголя (как это бытует в народе), медик предостерегла.

«Это грозит резким переходом в состояние «нестояния», произойдёт сбой в работе ферментных систем и резко вырастет нагрузка на печень и поджелудочную железу. Это грозит изжогой, тяжестью в желудке, расстройством кишечника и тошнотой», — уточнила Шастина.

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Как сообщало ИА REGNUM, согласно рекомендациям главного внештатного специалиста психиатра-нарколога Минздрава России Евгения Брюна, при выборе алкогольного напитка для застолья в новогоднюю ночь лучше отдать предпочтение вину. При этом следует выбрать белое сухое. Именно оно нанесёт наименьший вред организму. По словам Брюна, пить алкоголь ночью вообще вредно, так как печень хуже перерабатывает его в это время суток. Именно поэтому 1 января люди чувствуют себя так плохо.