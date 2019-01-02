Имена для пяти российских аэропортов выбрали граждане страны

Москва, , 08:07 — REGNUM Во втором туре всероссийского конкурса «Великие имена России» граждане выбрали имена еще для пяти аэропортов страны. Об этом сообщается на сайте проекта.

Аэропорту города Архангельск будет присвоено имя писателя Федора Абрамова, за его кандидатуру отдали голоса 63% принявших участие в опросе. Имя прославленного советского авиаконструктора Андрея Туполева будет носить московский аэропорт «Внуково» (за него проголосовали 48% граждан), воздушной гавани Нижневартовска будет присвоено имя известного нефтяника Виктора Муравленко (58% голосов).

Именем русского критика и публициста Виссариона Белинского назовут аэропорт Пензы (46% голосов), а воздушная гавань Санкт-Петербурга будет носить имя знаменитого русского писателя Федора Достоевского (40% голосов).

Как сообщало ИА REGNUM, имена, которые по итогам проекта «Великие имена России» выберут граждане России, должны дополнить официальные наименования 45 российских аэропортов международного и федерального значения.

Читайте также: Второй тур конкурса «Великие имена России» — 136 тысяч голосов