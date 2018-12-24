Жителям Танзании расскажут о правах людей с инвалидностью — СМИ

Дар-эс-Салам, Танзания, , 08:28 — REGNUM Представители органов защиты прав людей с ограниченными возможностями в Танзании выступают за продолжение просвещения населения о правах людей с инвалидностью. Об этом, как передает газета Nipashe, объявила 21 декабря координатор Института по защите прав людей с ограниченными возможностями (MyRight) Неема Сейя во время встречи с организациями инвалидов, на которой обсуждались различные проблемы людей с ограниченными возможностями.

Сейя добавила, что в обществе необходимо дальнейшее обсуждение проблем инвалидов для повышения осознанности и искоренения неверных мыслей.

«Если ребенка с ограниченными возможностями родители не хотят отправлять в школу, то тогда вмешается институт по защите прав людей с инвалидностью и убедит родителей отправить ребенка в школу, что также воодушевит общество и убедит всех его членов, что даже человек с инвалидностью может получить образование и достичь успеха», — добавила Сейя.

Также она сказала, что те инвалиды, которые добились успехов в образовании или бизнесе, будут призваны подавать пример, которым помогут принести изменения в обществе.

Ребека Макере, координатор проекта улучшения положения людей, получающих психологическое лечение (Tuspo), подняла вопрос проблемы лечения людей с психическими расстройствами.

Она отметила, что многих из больных не принимает общество и лишает их естественных прав любого человека.