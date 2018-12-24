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Профессора обвинили в «агрессивном общении» с президентом Уганды

Общество

Преподаватель из университета Макерере в Уганде уволена в связи с тем, что оскорбила президента Уганды в сети

Кампала, 24 декабря 2018, 08:17 — REGNUM  Стелла Ньянзи, профессор института социальных наук (MISR) университета Макерере в Уганде, была уволена в ходе массовых «кадровых перестановок». Об этом сообщает Daily Monitor Uganda.

Профессор Стелла Ньянзи находится под следствием в тюрьме Luzira по обвинениям в кибероскорблениях и «агрессивном общении» с президентом страны Йовери Мусевени.

19 декабря содержание Ньянзи под стражей продлили после того, как она отрицала обвинения в оскорблениях в интернете президента, назвав их порочащими и несправедливыми.

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