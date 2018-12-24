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СБУ пресекла трансляцию российских телеканалов в Винницкой области

Общество

У провайдера изъяли оборудование

Винница, Украина, 24 декабря 2018, 07:44 — REGNUM  СБУ Винницкой области остановила деятельность интернет-провайдера, который предоставлял гражданам возможность смотреть российские телеканалы, сообщил 23 декабря официальный сайт ведомства.

«Оперативники спецслужбы установили, что частное предприятие без соответствующей лицензии национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания предоставляло своим абонентам программную услугу IPTV. Среди телеканалов, которые предлагали телезрителям, были запрещённые для трансляции на территории Украины российские «пропагандистские» телеканалы», — сказано в сообщении.

В офисе предприятия провели следственные действия, в ходе которых было выявлено техническое оборудование, при помощи которого велась «противоправная» деятельность.

Напомним, 7 декабря СБУ лишила возможности жителей Кировограда смотреть российское телевидение, заблокировав работу местного провайдера.

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