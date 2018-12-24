В Уганде адвоката приговорили к 16 годам заключения

Кампала, , 08:04 — REGNUM Антикоррупционный суд Уганды приговорил адвоката Боба Касанго к 16 годам тюремного заключения за нелегальное использование финансовых средств, выделенных на нужды пенсионеров. Адвоката судили вместе с тремя бывшими высшими представителями министерства социальной службы, которые тоже причастны к делу, сообщает Daily Monitor Uganda.

Так, бывший секретарь социальной службы Джимми Лвамафа получил 9 лет заключения, экс-ответственный уполномоченный за начисление пенсий Кристофер Обей был приговорен к 14 годам заключения, а бывший уполномоченный по компенсациям Стивен Киванука Кунса получил 9 лет заключения.

Касанго был обвинен в многочисленных случаях воровства и подделки двух юридических документов, по которым он смог украсть 15,4 миллиарда угандийских шиллингов (около 4,1 миллиона долларов США), а также в сокрытии преступления.

Эта сумма была переведена на счет юридической фирмы Hall and Partners, принадлежащей Касанго, Лвамафа, Обей и Кунса. Прокурор заявил, что сумма, переведенная в организацию Касанго, предназначалась 6340 пенсионерам Уганды.