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Илон Маск оценил прогресс Китая в космосе

Общество

«В этом году Китай впервые обогнал США по числу орбитальных запусков»

Вашингтон, 24 декабря 2018, 07:29 — REGNUM  Глава американской космической корпорации SpaceX Илон Маск отметил прогресс Китая в развитии космической отрасли, об этом он написал на своей странице в Twitter.

«Удивительный космический прогресс Китая, — отметил Маск. В этом году они впервые обогнали США по числу орбитальных запусков».

Напомним, ранее сообщалось, что Военно-воздушные силы Народно-освободительной армии Китая (НОАК) намерены расширить свое присутствие в космосе в рамках плана выхода на мировой уровень, а также продолжат улучшать свою стратегическую мощь и модернизировать организационную структуру, человеческие ресурсы и вооружение.

Читайте подробнее: Китайские ВВС начинают планомерное освоение космоса для войн будущего

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