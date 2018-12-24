Илон Маск оценил прогресс Китая в космосе

Вашингтон, , 07:29 — REGNUM Глава американской космической корпорации SpaceX Илон Маск отметил прогресс Китая в развитии космической отрасли, об этом он написал на своей странице в Twitter.

«Удивительный космический прогресс Китая, — отметил Маск. — В этом году они впервые обогнали США по числу орбитальных запусков».

Напомним, ранее сообщалось, что Военно-воздушные силы Народно-освободительной армии Китая (НОАК) намерены расширить свое присутствие в космосе в рамках плана выхода на мировой уровень, а также продолжат улучшать свою стратегическую мощь и модернизировать организационную структуру, человеческие ресурсы и вооружение.

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