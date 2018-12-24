В Танзании задержаны 44 подозреваемых в убийстве стариков

Шиньянга, Танзания, , 08:22 — REGNUM 44 подозреваемых в убийствах стариков были задержаны полицией по округу Шиньянга в Танзании. Их обвиняют в наемных убийствах пожилых людей, сообщает газета Nipashe.

Убийц нанимают семьи пожилых людей из-за веры в предрассудки, в соответствии с которыми все старики — колдуны.

Об этом 21 декабря рассказал СМИ командующий полицией по округу Шиньянга, Симон Хауле, комментируя ситуацию с преступностью с января по декабрь 2018 года.

Он рассказал, что подозреваемые известны как специалисты в наемных убийствах в разных районах округа Шиньянга. Существует информация, что подозреваемые за небольшую плату убивают невинных стариков. Убийства совершаются после того, как пожилых людей подозревают в колдовстве, а также обвиняют в конфликтах за наследование скота или участков земли.

Хауле заявил, что в 2018 году полиции удалось снизить количество убийств пожилых людей в округе на 82% сразу после того, как были пойманы 44 наемных убийцы. Они были доставлены в суд, и сейчас следствие по их делу продолжается.

«Мы также благодарим СМИ за освещение преступлений, в особенности убийств пожилых людей. Мы просим журналистов продолжать рассказывать о преступлениях и писать статьи, обучающие жителей Танзании о неправомерности убийств пожилых людей», — добавил Хауле.

В 2019 году полиция планирует продолжить борьбу с убийствами пожилых людей и полностью прекратить их, сделав акцент на образовании и переубеждении жителей.