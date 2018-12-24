В Свердловской области 468 заключённых в 2018 году освобождены досрочно

Екатеринбург, , 07:34 — REGNUM В Свердловской области после вступления в силу изменений в статью 72 УК РФ досрочно освободились 468 заключённых. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального ГУФСИН.

Ещё 3845 отбывающим наказание в местах лишения свободы гражданам снижен срок. В пресс-службе подчеркнули, что изменения в уголовном законодательстве могут быть применены к 5253 осужденным и работа в Свердловской области по реализации закона продолжается.

Напомним, что в августе вступили в силу изменения, согласно которым для ряда категорий осуждённых пребывание под арестом во время следствия и суда засчитывается в общий срок отбывания наказания как «день за полтора». Это касается граждан, отбывающих срок в колониях-поселениях, в колониях общего режима, а также несовершеннолетних.

Как сообщало ИА REGNUM, новый закон вступил в силу в августе 2018 года. Уже к концу месяца из Кировградской воспитательной колонии досрочно освободились девять несовершеннолетних, а также 30 граждан из колоний-поселений и 17 из колоний общего режима. А ко второй половине октября досрочно освободились 368 заключённых.

Читайте ранее в этом сюжете: В Свердловской области 368 осуждённых вышли на свободу досрочно