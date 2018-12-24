Понедельник, 24 Декабря 2018 года
07:56:54 МСК

Интерпол составил список подозреваемых в наркоторговле в Кении

Общество

Их обвиняют в многотонном мировом наркотрафике в составе сложной международной сети

Найроби, 24 декабря 2018, 07:23 — REGNUM  Список лиц, которые могут быть причастны к наркоторговле в Кении, составила международная организация уголовной полиции (Интерпол). Об этом сообщает портал Kenya Today.

Письмо от Интерпола обнародовал адвокат и политик Доктор Мигуна Мигуна, который уже давно находится в «состоянии войны» с теми, кто, по его словам, мешает совершению «революции» в Кении.

В список попали Абу Д., Али Х., Кабого Г., Кутунь Д., Мбуга С., Мбуви Г., Мвау Д., Ливондо С., Вамбуи М.

Интерпол выдал ордер на арест вышеперечисленных подозреваемых. Их обвиняют в многотонном мировом наркотрафике в составе сложной международной сети.

Доктор Мигуна Мигуна посоветовал преступникам подготовиться, потому что «революция» в деле преступлений с наркотиками уже скоро произойдет.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Наркомания, наркоторговля и борьба с ними
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить