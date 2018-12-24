Интерпол составил список подозреваемых в наркоторговле в Кении

Найроби, , 07:23 — REGNUM Список лиц, которые могут быть причастны к наркоторговле в Кении, составила международная организация уголовной полиции (Интерпол). Об этом сообщает портал Kenya Today.

Письмо от Интерпола обнародовал адвокат и политик Доктор Мигуна Мигуна, который уже давно находится в «состоянии войны» с теми, кто, по его словам, мешает совершению «революции» в Кении.

В список попали Абу Д., Али Х., Кабого Г., Кутунь Д., Мбуга С., Мбуви Г., Мвау Д., Ливондо С., Вамбуи М.

Интерпол выдал ордер на арест вышеперечисленных подозреваемых. Их обвиняют в многотонном мировом наркотрафике в составе сложной международной сети.

Доктор Мигуна Мигуна посоветовал преступникам подготовиться, потому что «революция» в деле преступлений с наркотиками уже скоро произойдет.