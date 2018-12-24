Самый большой ёлочный шар повесили в Дубае

Абу-Даби, , 05:54 — REGNUM Новогодний шар размером около семи метров стал самым большим в мире праздничным украшением. Соответствующий мировой рекорд зафиксирован в одном из торговых центров Дубая (ОАЭ), сообщает эмиратское издание The National.

Огромный металлический шар повесили в павильоне Star Atrium торгового центра The Dubai Mall. Его высота составляет 6,6 м, ширина — 4,7 м, вес — 1,1 тонны. Вокруг шара висят еще четыре огромных новогодних украшения.

Отмечается, что 15 человек собирали блестящий шар, похожий на очищенный мандарин, две ночи. Еще одну ночь занял подъем и монтаж украшения.

https://twitter.com/TheDubaiMall/status/1075772958935642112

Как сообщало ИА REGNUM, администрация китайского города Ланфан в провинции Хэбэй, напротив, лишила жителей возможности украсить здания к Рождеству и Новому году. Под запретом оказались «инструменты пропаганды религии» — все рождественские украшения, включая ёлки и фигуры санта-клаусов, а также общественные мероприятия и распродажи.

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