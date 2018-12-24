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Знакомство белого медведя и собаки попало на видео

Общество

Встреча произошла в городке Кактовик на Аляске

Джуно , США, 24 декабря 2018, 05:24 — REGNUM  На Аляске произошла встреча белого медведя и собаки. Хозяин пса снял на видео их своеобразное знакомство и игры, ролик доступен для просмотра на YouTube.

Собака с лаем бросается навстречу полярному хищнику, тот встречает её довольно добродушно. Медведь и собака обнюхали друг друга, после чего пес принялся прыгать вокруг медведя.

Хищник ответил на призывы собаки и поддержал игру в догонялки. Видео было снято в городке Кактовик на острове Бартер в море Бофорта, на территории Национального Арктического заповедника США.

Как сообщало ИА REGNUM, осенью в 2018 году на улицах северного посёлка Диксон в красноярском крае появился молодой белый медведь. Отпугнуть его не получилось, тогда медвежонка поймали и отправили в Красноярский парк флоры и фауны «Роев ручей».

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