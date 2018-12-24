Шнуров и Собчак обменялись матерными стихами

Москва, , 04:37 — REGNUM Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров и телеведущая Ксения Собчак опубликовали стихи с нецензурными словами на своих страницах в Instagram. Рифмы они посвятили друг другу.

Шнуров первым написал стихи о «смешных медиаперсонах», которые сначала выставляют свою жизнь на всеобщее обозрение, а потом удивляются возникшим сплетням. Таким образом музыкант, вероятно, прокомментировал появлении в сети фотографий Собчак и её мужа Максима Виторгана без обручальных колец.

Спустя несколько часов Собчак парировала, посвятив Шнурову стихи о «кумушках», занявших место в ожидании шоу «Смотрите, она вышла без кольца».

«Хочу сказать, с добром и не без лишней лести — идите * * все! Ну, а точнее — лезьте!» — написала Собчак.

Как сообщало ИА REGNUM, Шнуров и ранее отвечал едкими стихами на то или иное событие. Так, в начале декабря он отреагировал на резкую критику продюсера Иосифа Пригожина в адрес фанатов своей группы и пообещал «слушать только Валерию».

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