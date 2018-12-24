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В Госдуме прокомментировали поездку в Турцию детей из Клинцов

Общество

По поступкам отдельных чиновников люди в целом формируют свое отношение к власти, отметила Ольга Баталина

Москва, 24 декабря 2018, 01:43 — REGNUM  Во власти не место людям, допустившим нарушения при распределении путевок на поездку в Турцию между детьми города Клинцы. Так прокомментировала скандал в Брянской области депутат Государственной думы РФ Ольга Баталина («Единая Россия»), сообщает телеканал «Звезда».

По словам парламентария, по нелицеприятным поступкам отдельных чиновников люди в целом формируют свое отношение к власти. Скандал в Клинцах разгорелся, когда стало известно о том, чьи именно дети побывали за рубежом за счет средств благотворительного фонда.

«Но дикой представляется реакция руководства района в момент, когда ситуация стала известна. Таким людям не место во власти», — сказала Баталина.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре стало известно, что весной в Турции побывали школьники из Клинцов — дети чиновников, депутатов и сотрудников правоохранительных органов. Поездку оплатил Фонда имени российского посла в Турции Андрея Карлова, убитого в Анкаре в декабре 2016 года.

Ситуация вызвала общественный резонанс. Бывшая замглавы администрации Клинцов Людмила Лубская заявила, что дети работников администрации — это тоже дети города Клинцы.

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Скандалы с участием чиновников
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