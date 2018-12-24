Вдова посла Карлова: В скандале с брянскими детьми многое искажено

Клинцы, Брянская область, , 01:26 — REGNUM Вдова погибшего российского посла Андрея Карлова вступилась за детей из брянских Клинцов, съездивших в Турцию на средства возглавляемого ей фонда. В оценках ситуации многое искажено, заявила Марина Карлова в интервью изданию «Брянские новости», опубликованном 24 декабря.

По словам Карловой, власти турецкого города Демре — побратима Клинцов — пригласили 50 детей для участия в торжествах по случаю открытия памятника и улицы имени Андрея Карлова. Для поездки отобрали участников движения Юнармия, победителей олимпиад, юных спортсменов, волонтеров.

Читайте также: С бесплатной поездкой в Турцию в Брянской области «повезло» детям депутатов

В Демре дети «выполнили нелегкую работу» — участвовали в возложении венков и стояли в почетном карауле, присутствовали на переговорах с официальными лицами, пояснила вдова дипломата. Затем они соревновались с турецкими сверстниками в спортивных дисциплинах и побывали на экскурсиях. Теперь детей травят в сети.

«Это были дети. Вся вина их родителей заключается лишь в том, что они работают в администрации», — отметила Марина Карлова.

Читайте также: Чиновничий клин: народ стал кормом для монстров

Она также пояснила, что участие в поездке детей с тяжелыми заболеваниями не предполагалось. Дорога до Москвы, ожидание в аэропорту и перелет в Турцию подвергли бы их состояние риску.

Вдова посла Карлова намерена провести в Клинцах пресс-конференцию.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте 2018 года в Турцию съездили 50 детей из Клинцов. В декабря журналисты выяснили, что среди них были дети чиновников, депутатов и работников правоохранительных органов, хотя поездку организовал фонд, помогающий детям с серьезными заболеваниями.

Читайте ранее в этом сюжете: Брянский губернатор разберется с мэром Клинцов из-за скандала с детьми

Читайте развитие сюжета: В Госдуме прокомментировали поездку в Турцию детей из Клинцов