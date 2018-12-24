Видеоблогер Сардаров поблагодарил полицию за «спасение от толпы»

Москва, , 00:58 — REGNUM Известный видеоблогер Амиран Сардаров был задержан в центре Москвы во время встречи с подписчиками. Автора YouTube-канала «Дневник Хача» отпустили после профилактической беседы, следует из его рассказа в Instagram.

Сардаров пригласил подписчиков на встречу близ Красной площади и пообещал раздать им новогодние подарки — гаджеты. Людей собралось слишком много, они не поместились на тротуаре и стали мешать движению транспорта. Полиция задержала блогера.

«ОМОНу и полиции отдельное спасибо за то, что вытащили из толпы, а то реально там уже начинался хаос», — сказал Сардаров.

Он пообещал впредь устраивать только санкционированные мероприятия и не делать «таких глупостей», а также признался, что впервые попал в полицейский участок.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре Сардаров попал в ДТП — в его автомобиль марки Mercedes въехала машина с девушкой за рулем. «Вот что бывает, когда отвлекаешься на Instagram», — прокомментировал инцидент блогер.

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