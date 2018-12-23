«Автомобили ездят чёрт знает где»: на Ямале отменяют «светофорный» ГОСТ

Салехард, , 22:44 — REGNUM В столице Ямала Салехарде не утихают страсти вокруг нового трёхфазного режима светофоров. Обязательное требование регулирования проезжей части по ГОСТ 52 289−2004, п. 7.1.2, которое применили ко всей стране, в ближайшее время будет в Салехарде отменено. Такое распоряжение городским властям дал губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов во время прямой линии 23 декабря 2018 года.

По словам Дмитрия Артюхова, ему о грядущем послаблении жёстких рамок ГОСТа сообщили в Минтрансе.

Напомним, с 19 ноября 2018 года светофоры Салехарда были переведены на режим работы по ГОСТ 52 289−2004, п. 7.1.2, который запрещает пересечение транспортных и пешеходных потоков в одной фазе цикла светофорного регулирования. Нововведение стало причиной внезапных пробок в утренние и обеденные часы на дорогах столицы Ямала, а также принесло массу недовольства со стороны пешеходов, которым приходится полторы минуты ждать зелёный свет, а потом преодолевать перекрёстки за 15−17 секунд.

«Стало очевидно: что применимо для крупных городов, абсолютно бессмысленно в малых городах и создаёт там массу неудобств. Глупо, когда есть норма, с которой никто не согласен. Люди об этом говорят, а мы зажаты какими-то тисками постановления или распоряжения. Значит, его надо менять. И оно будет изменено. Надеюсь, меня глава города слышит. И я прошу его за новогодние праздники эту ситуацию изменить, чтобы спокойно вернуть работу светофоров к правилам, которые были до этого», — распорядился Дмитрий Артюхов.

Отметим, что в столице Ямала проживают 50 тыс. человек. Глава региона отметил, что с новым режимом работы светофоров в Салехарде активизировалось движение по дворам жилых домов.

«Мне все говорят, что автомобили стали ездить чёрти знает где. Это ненормально. ГАИ нас в этом поддерживает», — резюмировал Дмитрий Артюхов.

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