Федор Достоевский опередил Александра Невского в соревновании за «Пулково»

Санкт-Петербург, , 21:14 — REGNUM В дополнительном туре голосования в проекте «Великие имена России» имя писателя Федора Достоевского набрало больше голосов, чем имя полководца Александра Невского для присвоения петербургскому аэропорту «Пулково». Об этом сообщили организаторы конкурса.

Во втором туре через социальные сети, по телефону и другими способами проголосовали 166,8 тыс. человек. Лидирующую позицию заняло предложение назвать аэропорт именем Достоевского (40% голосов). За вариант «Александр Невский» отдано 37% голосов, за присвоение аэропорту имени композитора Дмитрия Шостаковича высказались 22% участников голосования.

Окончательные итоги конкурса будут подведены в ближайшее время, после обработки всех поступивших анкет — ведь голосование проходило не только в онлайн.

Как сообщало ИА REGNUM, в первом туре голосования по «Пулково» победило имя Петра I. Однако в Воронеже за то, чтобы аэропорт этого города носил имя первого российского императора, проголосовали больше участников — как в абсолютных цифрах, так и в процентном выражении. Поэтому имя Петра I было присуждено аэропорту Воронежа.

В связи с этим в новом туре голосования для «Пулково» были предложены имена занявшего вторую позицию в рейтинге полководца и государственного деятеля, князя Александра Невского, великого русского писателя Федора Достоевского и советского композитора Дмитрия Шостаковича — они входили в лонг-лист голосования для «Пулково» на первых этапах проекта.

Напомним, 4 декабря в Общественной палате РФ на итоговом заседании Экспертного совета конкурса «Великие имена России» были подведены результаты финального общенационального голосования. Были выбраны имена великих соотечественников для 42 аэропортов страны.

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