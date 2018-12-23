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Митинг против роста тарифов на парковку в Москве прошёл в жёлтых жилетах

Общество

На митинг пришли, по данным «Белого счётчика», 2900 человек

Москва, 23 декабря 2018, 19:12 — REGNUM  В Москве 23 декабря прошёл митинг против новых условий парковки в Москве. Мероприятие проходило в гайд-парке «Сокольники», передаёт корреспондент ИА REGNUM. Его организовало движение «Синие ведёрки».

Протестующие возмущены ростом цен на услуги уличной парковки, которая в Центральном административном округе и у делового центра Москва-сити достигает 380 рублей за один час. Кроме того, жители столицы недовольны сокращением бесплатного времени с 15 до 5 минут и взиманием платы по воскресеньям.

Среди главных требований выдвинули и отставку столичного вице-мэра Максима Ликсутова, ответственного за транспортный комплекс города.

Всего на митинг пришли, по данным «Белого счётчика», 2900 человек. Часть из них надели жёлтые жилеты, подобные тем, что носят протестующие в Париже.

Как сообщила корреспонденту ИА REGNUM сообщила пресс-секретарь общественного движения «Синие ведёрки» Юлия Каблинова, мероприятие было согласовано с мэрией Москвы.

Читайте ранее в этом сюжете: Москвичи выразят своё несогласие с изменением правил парковки

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