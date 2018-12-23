На ВДНХ проходит благотворительная акция — сбор подарков для детей-сирот

Москва, , 18:29 — REGNUM Известный композитор и продюсер Игорь Матвиенко и блогер-миллионник Гусейн Гасанов поучаствовали во втором дне благотворительной акции от проекта #ЖИТЬ: они прибыли на ВДНХ, где проходит сбор новогодних подарков для детей, оставшихся без семьи.

«Помогать можно и нужно не только деньгами, — цитирует издание «Ридус» слова Игоря Матвиенко, — Добрые слова, поддержка, внимание друг к другу, положительные эмоции не менее важны. Именно вокруг этого вырос и развивается проект #ЖИТЬ, объединяющий очень разных, но одинаково искренних и позитивных людей».

«В случае с акцией по сбору новогодних подарков для детей-сирот, наша задача — организовать сбор и рассказать о нем, в чем нам поможет популярный блогер Гусейн Гасанов. Остальное — самое главное — сделают люди, которые к нам придут. Каждый из них станет немного волшебником, который подарит новогоднее настроение и частичку своего тепла детям, остро в этом нуждающимся. Надеемся, что к каждому эта доброта так или иначе вернется в новом году», — подчеркнул продюсер.

Гусейн Гасанов активно популяризирует благотворительную акцию на всю свою восьмимиллионную аудиторию: по его словам, к акции проекта #ЖИТЬ присоединятся многие, кто чувствует в себе «силы, возможности и желание использовать все это не только для себя».

«Кому, как не нам, помогать и делиться с теми, кто в этом нуждается? Помочь может каждый, независимо от своего благосостояния, возраста и профессии. Всего один принесенный подарок, и Вы — Дед Мороз, подаривший ребенку праздник! По-моему, нет лучшего способа проводить 2018 и встретить Новый год на позитивной волне», — считает блогер.

Благотворительный проект продлится до 25 декабря: каждый желающий сможет принести подарки для детей в брендированную фуру у главного входа ВДНХ в Москве. Приносить можно новые игрушки, спортивный инвентарь, канцелярские товары или наборы для творчества. Подробнее об акции можно узнать на страницах проекта #ЖИТЬ.