«Люди настрадались»: на Ямале с обманутых дольщиков требуют доплату

Новый Уренгой, Ямало-Ненецкий АО, , 19:23 — REGNUM Несколько десятков жителей Нового Уренгоя оказались в числе обманутых дольщиков. Тюменский застройщик обанкротился, а люди не получили квартиры в доме на улице Тундровая и потеряли деньги. Сейчас их «заставляют» снова выкупать квадратные метры. Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов прояснил спорные моменты, которые решаются в том числе за счёт окружной казны на прямой линии 23 декабря 2018 года.

Вопрос к главе ЯНАО был задан на его странице в социальной сети.

«Являюсь участником долевого строительства по адресу: г. Новый Уренгой, мкр. Крымский, ул. Тундровая, д.6, кв.15. Обращаюсь от лица 45 обманутых дольщиков. Фонд («Фонд капитального строительства» ЯНАО — ИА REGNUM ) предложил три варианта решения наших проблем, но выбор второго варианта — замена жилья с доплатой по рыночной стоимости — вот так помогли. И без денег, и без жилья, да ещё и ипотека. Может поможете уренгойским обманутым дольщикам решить замену жилья не по рыночной стоимости? Прошу Вас взять данный вопрос под личный контроль», — обратились уренгойцы на прямую линию с главой региона.

Губернатор ЯНАО сообщил, что выезжал в Новый Уренгой, общался с руководством города по вопросу обманутых дольщиков.

«Дом, где уренгойцы выступили дольщиками, построен безобразно. Из-за этого пришлось даже принимать ряд мер. Ряд людей понесли или понесут наказания. Кто-то уже уволен, кто-то даже является теперь объектом внимания правоохранительных органов. Но от этого дольщикам не легче. Ситуация некрасивая. Потому что дольщики, уренгойцы, шли за советами государственных структур, которые подсказывали, что всё будет хорошо. В итоге, к сожалению, получилось не так», — сообщил Дмитрий Артюхов.

Предпринятые меры верны с точки зрения юридической чистоты, но не верны с точки зрения справедливости, считает глава Ямала.

«Наша обязанность здесь пойти навстречу дольщикам. Я знаю, что их вселили в другие новые квартиры временно. Некоторые квартиры чуть больше, чем люди приобретали. За разницу необходимо доплатить, но на первоначальных условиях, по той цене, по которой они первоначально приобретали метры и в пятилетнюю рассрочку. Цена занижена, и мы возьмём на себя эти убытки, потому что люди настрадались», — отметил Дмитрий Артюхов.

Как отметил Дмитрий Артюхов, дольщикам намерены предложить несколько вариантов решения проблемы, в том числе и в случае, если они не хотят оставаться в предоставленных им «Фондом жилищного строительства» квартирах.

Ранее замгубернатора Андрей Воронов сообщал о трёх вариантах выхода из сложившейся ситуации с обманутыми дольщиками Ямала. Первый вариант — создать жилищно-строительный кооператив, второй — обменять оплаченные по договору метры на жильё, предложенное региональным «Фондом капитального строительства», третий вариант — сменить застройщика с новым договором долевого участия, где стоимость квартиры равна прежней. Большинство обманутых дольщиков ЯНАО предпочли второй вариант.

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