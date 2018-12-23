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В Нью-Дели прошел китайско-индийский форум СМИ

Общество

В выступлении на нем главы МИД КНР прозвучал вывод о совместном создании двумя странами «блестящей восточной цивилизации»

Нью-Дели, 23 декабря 2018, 16:13 — REGNUM  В Нью-Дели, в продолжение заседания рабочей группы китайско-индийского механизма гуманитарных обменов высокого уровня, прошел третий китайско-индийский медиа-форум, церемонию открытия которого возглавили главы МИД двух стран Ван И и Сушма Сварадж, сообщает 22 декабря Синьхуа.

Открывая форум, китайский министр заявил, что контакты СМИ двух стран играют важную роль в углублении взаимопонимания и расширении гуманитарных обменов, которые стали своеобразным «брендом» их сотрудничества.

«Мы должны всесторонне претворить в жизнь важные договоренности, достигнутые руководителями двух государств, углубить обмены и сотрудничество между СМИ, укрепить взаимопонимание между жителями стран, содействовать всестороннему развитию китайско-индийского сотрудничества», — подчеркнул Ван И в своем выступлении, отметив, что совместно Китай и Индия создали «блестящую восточную цивилизацию».

Форум собрал представителей около 30-ти индийских и китайских СМИ.

Читайте ранее в этом сюжете: Китай и Индия провели встречу по расширению гуманитарных контактов

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