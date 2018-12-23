Китай вновь окажет гуманитарную помощь Ливану

Пекин, , 16:08 — REGNUM Для помощи сирийским беженцам в Ливане правительство КНР предоставит этой стране срочную гуманитарную помощь, сообщил китайский посол в Ливане Ван Кэцзянь, который вместе с представителем ливанского правительства Набиром Джисром поставили подписи под соответствующим документом, сообщает 22 декабря Синьхуа.

Китайская сторона предоставит около 1 тыс. тонн пшеницы беженцам из Сирии и ливанским кварталам, которые их приняли. Ранее, в 2017 году, КНР уже оказывала подобную помощь, безвозмездно поставив Ливану более 2,5 тыс. тонн риса.

Выразив китайской стороне благодарность от имени ливанского правительства и общества, Набир Джиср отметил, что с 2011 года, с начала гражданской войны в Сирии, в Ливан из этой страны прибыло огромное количество беженцев, забота о которых легла тяжелым бременем на экономику и финансы Ливана.