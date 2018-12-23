Брянский губернатор разберется с мэром Клинцов из-за скандала с детьми

Брянск, , 15:29 — REGNUM Губернатор Брянской области Александр Богомаз пообещал детально разобраться и если понадобится наказать чиновников администрации города Клинцы, которые отправили своих детей на отдых в Турцию по оплаченным благотворительным фондом путевкам, предназначенным для тяжелобольных детей и детей, оказавшихся в тяжелой жизненной ситуации.

Напомним, местное СМИ «Клинцы.Инфо» выяснило, что в марте 2018 года 50 детей из города Клинцы съездили на отдых в Турцию, в город Демре, который считается городом-побратимом Клинцов. Поездку оплатил фонд имени российского посла в Турции Андрея Карлова, который помогает детям с тяжелыми заболеваниями и оказавшимся в трудных условиях. По неподтвержденным данным, фонд получил средства на оплату путевок из пожертвования турецкого бизнесмена.

Как именно распределялись путевки на данный момент точно не установлено. Однако по запросу местного СМИ в прокуратуру, надзорное ведомство уточнило, что информация о поездке не была доведена до жителей Клинцов, а администрация не принимала правовые акты, которые устанавливали критерии и порядок отбора подростков для поездки. Таким образом принцип равного доступа граждан к отдыху и оздоровлению не был соблюден.

Зато было установлено, что в поездку отправились дети городских чиновников, депутатов и сотрудников правоохранительных органов, среди которых была дочь мэра города Олега Шкуратова.

В апреле 2018 года журналист местного СМИ поинтересовался у мэра Шкуратова и его заместительницы Людмилы Лубской, как так получилось, что путевки оплаченные благотворительным фондом досталиь детям чиновников. Лубская и Шкуратов ответили, что не видят ничего страшного в том, что поехали дети работников горадминистрации.

«А дети работников администрации — это не дети города Клинцы?» — спросила Лубская.

Шкуратов также заявил, что никаких проблем не видит в том, что поехали дети чиновников и депутатов.

Видеозапись данного разговора портал «Клинцы.Инфо» выложил только 19 декабря. Информация стала достоянием широкой общественности.

На данный момент известно, что Лубская более не является госслужащим. Мэр Клинцов Шкуратов так прокомментировал ситуацию в интервью изданию «Брянск Today»:

«Не вижу никаких проблем. По моей информации отбором занимался отдел образования. Была квота — 50 детей. Решили отправить в первую очередь тех, кто добился определенных успехов в учебе, спорте, общественной деятельности — отличников, победителей олимпиад, спортивных соревнований, юнармейцев. Не знаю, почему журналист решил, что должны были ехать именно дети с тяжелыми заболеваниями. По моим данным фонд не ставил таких условий. Ехали мы в первый раз, естественно, было волнение. На такие поездки на одного ребенка нужен был один сопровождающий взрослый. С детьми-инвалидами в этом плане сложнее».

Что касается своей дочери, которая также отправилась в эту поездку за счет благотворительного фонда, то Шкуратов уточнил, что она призер и победитель областных и районных соревнований по легкой атлетике (прыжки в длину).

В ситуации пришлось разбираться губернатору Брянской области Александру Богомазу. Он уточнил, что заместитель главы Клинцов Людмила Лубская уже не работает в администрации.

«Такое поведение чиновников просто недопустимо, в первую очередь, с моральной точки зрения! Соответствующие выводы сделаны. Заместитель главы администрации Клинцов Людмила Лубская уже не работает в администрации», — сказал Богомаз.

Он подчеркнул, что наказание понесут все, причастные к этой истории, «чтобы подобного впредь не повторилось». Глава региона допустил, что мэр Клинцов может быть проверен на профпригодность.