Детский омбудсмен проверит сообщения о скандале с детьми чиновников Клинцов

Москва, , 14:48 — REGNUM Уполномоченная по правам ребенка при президенте Российской Федерации Анна Кузнецова проверяет информацию средств массовой информации о том, что чиновники города Клинцы Брянской области отправили своих детей на курорт в Турцию за счет средств благотворительного фонда, предназначенных для детей с тяжелыми заболеваниями и детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Об этом сообщает пресс-служба Кузнецовой.

Напомним, что местное СМИ «Клинцы Инфо» (klintsy.info) выяснило, что при распределении путевок на турецкий курорт Демре, оплаченных благотворительным фондом имени посла России в Турции Андрея Карлова, все они достались детям городских чиновников, депутатов и полицейских. При этом первоначально предполагалось, что путевки эти должны быть распределены между тяжелобольными детьми и детьми, оказавшимися в тяжелой жизненной ситуации.

Уточняется, что Клинцы посол Карлов, убитый в Турции, считал своей второй родиной. Турецкий курорт Демре считается городом-побратимом Клинцов. Благотворительный фонд предоставил 50 путевок.

Журналист поинтересовался у бывшей заместительницы главы администрации города Людмилы Лубской и нынешнего мэра Клинцов Олега Шкуратова как так произошло, что оплаченные благотворительным фондом путевки, предназначенные тяжелобольным детям и детям, оказавшимся в трудной ситуации достались исключительно детям чиновников, депутатов и полицейских.

Однако ни Лубская, ни Шкуратов не увидели в этой ситуации ничего ненормального. Более того, мэр города обвинил журналиста в том, что он «опошлил» всю ситуацию. Журналист указал чиновникам, что их заявления и поведение совершенно недопустимо для представителей власти и спросил, когда они уйдут в отставку, те только рассмеялись в ответ.

«Уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова на связи с регионом, появившаяся в СМИ информация тщательным образом проверяется. Направлены соответствующие запросы в ведомства, а также главе Брянской области», — сказано в заявлении Кузнецовой.

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