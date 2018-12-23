Роструд напомнил, сколько продлятся новогодние каникулы

Москва, , 09:52 — REGNUM Заместитель руководителя Федеральной службы по труду и занятости Иван Шкловец напомним, что через неделю в Российской Федерации начнутся десятидневные новогодние выходные — с 30 декабря по 8 января. Об этом сегодня, 23 декабря, сообщает телеканал RT.

Шкловец пояснил, что вариант длинной рабочей недели был выбран, чтобы не прерывать новогодние каникулы. Выходной день с субботы, 29 декабря, был перенесён на понедельник, 31 декабря.

Таким образом, последняя рабочая неделя в 2018 году будет состоять из шести дней

Также чиновник отметил, что нерабочие дни — суббота 5 января и воскресенье 6 января, которые попали на период новогодних праздников, будут добавлены в виде выходных дней к майским праздникам — четверг 2 мая и пятница 3 мая.

Напомним, что новогодние каниклу в России появились в 2005 году. В последующие годы их длительность лишь возросла и граждане стали отдыхать 9−10, а то и 11 дней. Однако ряд политиков считает, что подобные каникулы являются вредными, тем более, что они приходятся на зимнее время года. Некоторые из критиков новогодних каникул предлагают перенсти хотя бы их часть на майские праздники.