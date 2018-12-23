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Президент Туркмении спел песню, сочинённую им на трех языках

Общество

Гурбангулы Бердымухамедов аккомпанировал себе на рояле

Президент Туркмении спел песню, сочинённую им на трех языках
Иллюстрация: Kremlin.ru
Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов

Ашхабад, 23 декабря 2018, 09:28 — REGNUM  Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов во время предновогоднего банкета исполнил песню собственного сочинения на трёх языках. Видеозапись выступления главы государства была опубликована 22 декабря на YouTube-канале «Хроники Туркменистана».

Песню Бердымухамедов вместе со своим внуком Керимгулы исполнили на английском, немецком и туркменском языках. Президент аккомпанировал себе на рояле. Клип вызвал неоднозначные реакции в сети.

Стоит отметить, что это далеко не первое выступление Бердымухамедова подобного рода. Президент Туркмении нередко сочиняет песни, или переделывает уже существующие и сам их исполняет.

Так, недавно он вместе со своим внуком Керимгулы зачитал рэп о развитии спорта в Туркмении.

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