Диетологи определили четыре самые вредные для здоровья сладости

Вашингтон, , 09:21 — REGNUM Диетологи определили четыре самые вредные вида сладостей для здоровья, чрезмерное употребление которых из-за содержащихся в их составе химических добавок может вызвать возникновение рака, об этом пишет 23 декабря портал food.news.

Согласно данным портала, на первом месте в списке пяти самых опасных для здоровья сладостей находятся пирожные и кексы, которые посыпаны дешевой разноцветной глазурью, производимую с использованием краски на основе нефти. Злоупотребление данным лакомством может вызвать опасность возникновения онкологи.

На втором месте в списке food. news — сладкая газировка, в состав которой входит модифицированный кукурузный крахмал, имеющий повышенное содержание фруктозы и фосфорная кислота. Чрезмерно потребление такого продукта также может способствовать возникновению онкологии.

На третьем месте — конфеты-леденцы. В их состав также как правило входит модифицированный кукурузный сироп плюс искусственные красители. Специалисты портала считают, что их употребление вообще желательно заменить продуктом на основе натурального фруктового сока.

И на четвертом месте — горячий шоколад и смеси для его приготовления. В их состав также входит модифицированный сироп кукурузы, рафинированный сахар и сухое молоко. Диетологи советуют по возможности использовать натуральный, нерафинированный сахар, дорогие порошки какао или темный шоколад для того чтобы употреблять более безопасный вариант любимого напитка.

Отметим, при этом диетологи настоятельно советуют не считать количество калорий, указанное на упаковке сладостей, а внимательно изучать их состав и по возможности избегать употребления компонентов, чрезмерное употребление которых может вызвать возникновение онкологии.