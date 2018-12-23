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Синоптики рассказали о погоде в Москве 23 декабря

Общество

На следующей неделе дневная температура воздуха может опуститься до -13°

Синоптики рассказали о погоде в Москве 23 декабря
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Васильевский спуск

Москва, 23 декабря 2018, 08:40 — REGNUM  23 декабря температура воздуха в Москве составит от — 5° до — 3°, на следующей неделе ожидается похолодание. Об этом сообщает Гидрометцентр.

В воскресенье 23 декабря в Москве прогнозируется снегопад, скорость порывов восточного и юго-восточного ветра составит 6−11 м/c.

С 24 по 29 декабря ожидается облачная погода, возможны осадки в виде снега. Температура воздуха днём может опустить до — 13°.

Как сообщало ИА REGNUM, синоптики прогнозируют снегопад в Москве в новогоднюю ночь.

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