АВС: спецагентов на воздушных рейсах в США будут размещать в хвосте

Вашингтон, , 08:34 — REGNUM О решении Федерального Управления по безопасности на транспорте (УБТ) Соединенных Штатов размещать своих специальных агентов, которые обеспечивают безопасность пассажиров на время воздушных рейсов, в хвостовой части самолета, сообщает 23 декабря телекомпания АВС.

Согласно данным телеканала, такое нововведение станет обязательным с 28 декабря текущего года. Данное изменение правил связано с тем, что американское УБТ стремится совершенствовать свою деятельность по охране безопасности воздушных перелетов. Кроме того такое решение позволит спецагентам более эффективно следить за людьми во время полета.

До этого решения федеральных спецагентов старались размещать в первых рядах для того чтобы исключить возможность проникновения злоумышленников в кабину с экипажем. После теракта 11 сентября 2001 года двери кабины пилотов укрепили и во время полетов держат закрытыми.

Отметим, администрация нынешнего президента США Дональда Трампа ужесточила меры по контролю на территории аэропортов Соединённых Штатов и особенно — на международных рейсах.