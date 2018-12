Время корпоративов: цвет настроения несправедливый

Платон Беседин, , 07:45 — REGNUM

Их время пришло. Корпоративы must go. Это после будут «Голубые огоньки» с Бузовыми и Кирокоровами, тяжёлое 1 января и долгие праздничные дни потерянной России. Но сначала отпляшем, объедимся, обопьёмся на корпоративах. Многие, собственно, ходят в офис ради одного этого дня в году.

Ничто не расчеловечивает так, как корпоративы. Они похожи на скотный двор, но не оруэлловский, а в прямом смысле слова. Дородная бухгалтерша зажимается в танце с хлюпиком-мерчендайзером. Секретарша ведёт торгового представителя в туалет, чтобы сделать приятно. Пьяный директор по маркетингу выигрывает танец живота. Хмельно, бессмысленно и беспощадно.

Знаю, что говорю. В юные годы, когда я был строен, красив и нравился девушкам, мне доводилось вести эти вальпургиевы предновогодние ночи. И я видел разное. Пережил разное. С драками и оргиями. Корпоративы — это весело. И немного гадко.

После умные люди — те, кто был трезв — запишут все слова и все действия, сказанные и совершённые там в жерле праздничного вулкана. Праздник уже не будет с тобой. Умный человек отнесёт корпоративное досье начальству, а дальше начнутся разборки. Что ты там обо мне, начальнике, говорил? Корпоративы — это ещё и проверка.

Для чего всё это? Ради модного team-building? Или ради того, чтобы увидеть, who is who? Или просто это привет древним греческим и римским застольям? Или выброс дурости и разврата? Нет ответа. Есть пьяный гул, задранные платья, съехавшие галстуки и вечные перекуры.

Но главное даже не это, а — понт, такой, чтобы сахарной пылью в глаза. Корпоратив — это выпендрёж. И тот, кто провёл его ярче, тот и круче. Что для этого надо? Деньги, как можно больше денег. И ещё — фантазия. Поэтому каждый год мы слышим о том или ином корпоративном скандале. Часто его устраивают за государственные деньги.

И вот удивительно: пока одни думают, как бы собрать продуктовую корзину на новогодний стол за 6000 рублей, другие пляшут на миллионы. Они вызывают на празднества артистов второй и третьей свежести. Тех, кто шерстят по корпоративам и иногда не выдерживают — возлияний, частоты, публики — потому падают без чувств.

Месяц назад опубликовали прайс так называемых «звёзд» за выступления на корпоративах. Григорий Лепс споёт за 9 миллионов рублей, Филипп Киркоров и Светлана Лобода — за 6 миллионов, Ольга Бузова — всего за 2,5 миллиона. За что платятся такие деньги? Ответа нет. Есть ли в этом признак воинствующего, звенящего мещанства? Ответ есть: безусловно.

Только люди с плохим вкусом и большими деньгами могут заказывать на корпоративные шабаши таких персонажей. И фокус не в том, чтобы Киркоров спел «Цвет настроенья синий», а Бузова наговорила в микрофон «Мало половин», а в том, чтобы ощутить себя реально крутым: миллионеры развлекают меня. Они плебс, а я патриций.

Так в 90-е пацаны в малиновых пиджаках покупали участниц конкурсов красоты, «Мерседесы» и золотые цепи — чтобы кичиться безвкусицей, переходящей в безумие. Это были пляски на костях, танцы на погосте. Но это время никуда не ушло. Оно чуть видоизменилось — можно сказать, стало более цивилизованным, но суть осталась той же. Как там у Пелевина, выражаясь эвфемизмом: «Можно работать клоуном у гомосексуалистов. А кто не хочет работать клоуном у гомосексуалистов, будет работать гомосексуалистом у клоунов». В случае роскошных корпоративов эти роли меняются, как на свингерских вечеринках.

Уверен, и в этом году мы увидим что-нибудь из серии «сгнившая клубничка». Очередная корпорация или структура порадуют нас дичью. А мы ухмыльнёмся или оскалимся, но дальше-то что? Схаваем.

Однако в этой китчевой дичи, в этом корпоративном угаре отражается, прежде всего, несправедливость нашего общества. Кастового, расслоённого и до звона в ушах пошлого. Мещане пробрались во дворянство — они требуют развлечений. Им их дают. Часто за народные деньги. Очередные клоуны пригласят Шнура, чтобы совокупляться под его частушки в туалетах. Вот и весь сказ.

Путин сказал: чиновникам устраивать корпоративы только за свои деньги. Но знают ли они, эти зажравшиеся, что такое свои деньги? Нет, они танцуют на погостах, когда страну стягивают ценами, курсом валют, налогами, похожими на поборы, и пенсионными реформами, на наши с вами деньги. Перефразируя того же Пелевина, свинорылые спекулянты заказывают дорого одетых шлюх на чужие пенсии, зарплаты и пособия.

В обществе есть запрос на справедливость. Его вряд ли удовлетворят в серьёзном стиле. Но можно сделать маленький шаг — отменить эту корпоративную дрянь. Здоровее будем. Во всех смыслах. Пусть пляшущие собираются по баням, втихую, а «звёзды» ходят к Малахову — там им самое место — и рассказывают, как нищенски стало жить без корпоративов. Это нам понравится больше. Мы ухмыльнёмся и спляшем сами. А цвет настроения синий пусть остаётся в прошлом. Как бикини исполнительного директора, забытого в туалетной кабинке.

Корпоративы — торжество мещанства, пошлости и разврата. Корпоративы богатых — всё то же самое плюс торжество несправедливости. Они для папуасов, танцующих перед Куком, чтобы в итоге сожрать его. Но пусть лучше поедают себя. Под аккомпанемент Киркоробаскова. Или кого они там пригласят? Неважно. От мещанской пошлости и без того заложило уши.