В Израиле умер один из последних участников восстания в Варшавском гетто

Иерусалим, , 05:30 — REGNUM В Израиле в возрасте 94 лет умер Симха Ротайзер-Ротем, один из последних участников восстания в Варшавском гетто, сообщает Onet.

Ротайзер в 1943 году во время Варшавского восстания сражался в рядах польской Армии Людовой. Занимался эвакуацией евреев из Варшавского гетто во время немецкой оккупации Польши. После окончания Второй мировой войны переехал в Израиль.

Напомним, восстание в Варшавском гетто было поднято 19 апреля 1943 года и подавлено нацистами 16 мая. Евреи оказали вооруженное сопротивление попытке нацистов ликвидировать остатки гетто в оккупированной Польше.

Активное участие в восстании принимали отряды «Еврейской боевой организации» во главе с Мордехаем Анелевичем и отряд «Еврейского Воинского Союза». После подавления восстания нацисты взорвали Большую варшавскую синагогу.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Польше отмечают дату начала восстания: 19 апреля акции памяти проходят во многих городах.

Читайте ранее в этом сюжете: В Польше проходят акции памяти в годовщину восстания в варшавском гетто