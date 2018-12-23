В Москве завершилась реставрация фонтана на Поклонной горе

Москва, , 05:02 — REGNUM Главные работы по реставрации фонтанов на Поклонной горе и в парке Горького завершились, сообщил замглавы Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Он подчеркнул, что указание о реставрации фонтанов в столице на Поклонной горе, в парке Горького и на ВДНХ он получил от мэра Москвы Сергея Собянина. Работа по ремонту фонтанов, как заявил Бирюков, продолжается. Он подчеркнул, что впервые за последние 50 лет масштабные работы по ремонту фонтанов на ВДНХ были проведены в 2017 году.

Бирюков добавил, что реконструкция ведется зимой, чтобы к концу апреля московские фонтаны уже могли функционировать. Конкретно в парке Горького и на Поклонной горе проводились работы по ремонту инженерных сетей и замене фонтанных чаш.